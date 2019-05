LIVE: NH Events bij de Reddingbootdag en Power Valley

WIJK AAN ZEE - Het is weekend en dat betekent dat NH Events weer live verslag zal doen van twee mooie evenementen in de provincie. Deze keer zijn dat de Reddingbootdag en de Power Valley in Geestmerambacht.

Dat is allemaal rechtstreeks te volgen via de Facebookpagina van NH Events.

We trappen om 12.00 uur af in Wijk aan Zee, waar de vrijwilligers van de KNRM vandaag open dag houden. Over heel Nederland zijn vandaag de reddingsstations te bezoeken en donateurs mogen zelfs meevaren!

Rond 15.00 uur uur gaan we van de boten naar de truckers en tractoren op het Power Valley Festival in Geestmerambacht. Verwacht glimmende carrosserieën en brullende motoren!