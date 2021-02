CDA-raadslid Inez van Verseveld was tijdens de vergadering stellig in haar mening, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. "Het past niet bij de toegankelijkheid die wij zo graag zien bij het recreatiegebied." Volgens het raadslid moeten er andere alternatieven komen om de tekorten op te vangen, zoals meer evenementen of rondleidingen tegen betaling.

Kwaad tot erger

Ook Lokaal Dijk en Waard is tegen het voorstel. "Betalen doe je voor een pretpark, niet voor een recreatiegebied als Geestmerambacht", reageerde raadslid Annelies Kloosterboer.

De PvdA en GroenLinks vrezen echter dat het uitsluiten van deze opties leidt tot grotere problemen. GroenLinks fractievoorzitter Van Eijk: "Door uitsluiting zijn wij bang dat er keuzes worden gemaakt waar wij geen inspraak meer in hebben."

Onderhandelingstafel

Een meerderheid van de raad stuurde wethouder Jasper Nieuwenhuizen uiteindelijk weer terug naar de onderhandelingstafel. Zij willen dat het bestuur afziet van de mogelijkheden om entreegeld te heffen en betaald parkeren in te voeren. Ook de gemeente Alkmaar en Heerhugowaard lieten al weten tegen eventuele heffingen te zijn.