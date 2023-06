Rechtszaak om 'geheime stukken' Geestmerambacht boven water te krijgen

Er is geen openheid van zaken gegeven als het gaat om de toekomstplannen voor het Geestmerambacht in de gemeente Dijk en Waard. Dat vindt de Stichting 'Bescherm de Natuur in het Geestmerambacht'. De stichting strijdt al jaren tegen commerciële bouwplannen in het recreatiegebied en stapt nu naar de rechter om de beheerder te verplichten 'geheime stukken' openbaar te maken.

Zandbergen doelt op plannen waarbij er sprake was van de bouw van een hotel met wellness, een tokkelbaan en een klimtoren. "Als er mensen gillend van een tokkelbaan gaan, is het gedaan met de rust", vertelde ze eerder aan NH. "Het moet geen attractiepark worden."

Door deze status is het moeilijk om nieuwe ontwikkelingen in het recreatiegebied te realiseren. De vrees van Zandbergen is dat zónder die status verrommeling van het Geestmerambacht op de loer ligt. "Bang is een groot woord", vertelt ze aan mediapartner Dijk en Waard Centraal . "Maar er was op een gegeven moment sprake van dat het niet gek genoeg kon in het gebied. Er moest van alles en nog wat komen, daar zijn we op aangeslagen."

Het gaat volgens Tiny Zandbergen van de stichting om bijlagen bij het verzoek dat in november 2021 is ingediend bij de provincie. Daarin vraagt het Recreatieschap om de NNN-status van delen van het Geestmerambacht af te halen. De NNN-status regelt de bescherming van de natuurwaarden van het gebied.

Het Recreatieschap Geestmerambacht ontkent dat er wilde plannen zijn met het gebied. "Wat we gaan doen komt de natuur juist ten goede", stelt Marijke van der Weijden van de organisatie. "Als we bouwen, dan gaat dat om natuurinclusief bouwen. We willen het gebied ontwikkelen op een manier die past bij de natuur. En we overleggen daar ook gewoon over met alle betrokken partijen."

Maar juist over de partijen waarmee overlegd is, zou volgens Zandbergen onduidelijkheid zijn. "Wie is de opdrachtgever? Waar baseert het Recreatieschap zich op, welke belangen spelen er? Daar willen we achter komen. De geitenpaadjes van het Recreatieschap zijn ondertussen een snelweg geworden", zegt Zandbergen bezorgd. "We hopen dat de rechter ons gelijk geeft, op basis van de Wet Open Overheid."

Achterhouden

De gemeente Dijk en Waard, waarin het Geestmerambacht ligt, weet niet op wat voor stukken Zandbergen precies doelt. "We vinden openbaarheid heel belangrijk", schrijft woordvoerder Ronald Groot van de gemeente.

En daar heeft de gemeente gelijk in, stelt Van der Weijden. De 'geheime' stukken waar Zandbergen over spreekt zijn volgens Van der Weijden persoonsgegevens en bedrijfsgegevens. "Die mogen wij niet zomaar openbaar maken, nee. Het is echt niet zo dat wij belangrijke dingen achterhouden. Alles wat de stichting moet weten, weten ze."