Mysterie rond paars water Geestmerambacht: "Het ziet er niet gezond uit en het stinkt ook nog"

GEESTMERAMBACHT - Paars. Zo ziet het water er in recreatieschap Geestmerambacht er op dit moment uit. Alsof er een flinke hoeveelheid chemicaliën in is gegooid. Gelukkig is dat niet het geval. Volgens locatiebeheerder Johan de Jong gaat het om blauwalg.

"Het klinkt raar", begrijpt De Jong ook wel. Paarse blauwalg. "We weten nog niet precies waar de rode of paarse kleur van komt, of het bijvoorbeeld de invloed van ijzer is. Ik kan het nog nog niet zeggen."

Quote "Ik kan nog niet zeggen waar de kleur van komt" Johan de JOng, locatiebeheerder Geestmerambacht

Blauwalg komt vaker voor in het Geestmerambacht, maar niet zo vroeg in het seizoen. "Normaal heb je in deze periode plantengroei en groene algen. Waarschijnlijk door de zachte winter en het felle zonlicht heeft de blauwalg het gewonnen van de groene alg." Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws/Edward Dekker

Quote "Het ziet er niet gezond uit en het stinkt ook nog" JOHAN DE JONG, LOCATIEBEHEERDER GEESTMERAMBACHT

In de baaien vier en acht is het zo extreem dat het recreatieschap die met rood-witte linten heeft afgezet en het publiek gewaarschuwd wordt met borden. Zwemmen wordt ernstig afgeraden. "Het is giftig voor mens en dieren. Het ziet er niet gezond uit en het stinkt ook nog." De stank onstaat doordat de blauwalg naar de oppervlakte komt, afsterft in de zon gaat rotten. Tekst gaat verder onder de foto

NH Nieuws/Edward Dekker