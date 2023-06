Kunstweide bij Geestmerambacht moet weg: "We begrijpen gewoon niet waarom"

Tussen Koedijk en het Geestmerambacht is het een klein scheurtje van creativiteit in een verder rechtlijnig landschap: Kunstweide Wafwaf. Geliefd bij honden en hun baasjes en voor veel Koedijkers ook een sociale ontmoetingsplek. Wat begon met één fiets is uitgegroeid tot een bont kunstproject. 'Precedentwerking', oordeelt de beheerder van het gebied. En dus moet de Kunstweide wieberen.

"Dit doet ons als buurtbewoners veel", verklaart Marjon Lijnsvelt aan mediapartner Alkmaar Centraal. Lijnsvelt is intensief gebruiker van het weilandje vol kunst. "Ik kom hier drie keer per dag." Drie jaar geleden zag ze dat er een fiets in het stukje land tussen de Landman en de Nauertogt was neergezet. Een gele fiets, vrolijk versierd.

"Van het één kwam het ander," vertelt Lijnsvelt. "Een vogelhuisje, beschilderde stenen... We noemden het de Kunstweide: Kunstweide Wafwaf. Er is een Facebookpagina van en er is ook een appgroep." Hondenbezitters uit de buurt zijn regelmatige bezoekers van de weide. Ze communiceren met elkaar: "Als bij één buurvrouw de gordijnen dicht blijven, dan gaan we even langs. Het is zorgen voor elkaar."

'Nooit iets gehoord'

Dorpse betrokkenheid, maar meer dan dat: de Kunstweide ligt na de fiets van drie jaar geleden vol kunst. "We letten er echt op dat onze kunst de natuur niet stoort. We overleggen ook met maaiers", legt Lijnsvelt uit. "Maar er is dus ook een boswachter. Een boswachter die we al drie jaar niet hebben gehoord of gezien."

Die boswachter maakte deze week korte metten met de Kunstweide Wafwaf. Alles moet weg, schrijft hij deze week in een brief aan Lijnsvelt. Van de kunst gaat een precedentwerking uit, oordeelt hij als beheerder van het gebied, mooi of niet. "Ik begrijp er helemaal niks van", vertelt Lijnsvelt. "Dit is hier het gesprek van de dag."

De betrokken boswachter was nog niet bereikbaar voor commentaar. Aan de gebruikers van de Kunstweide heeft hij laten weten dat ze nog tot 1 juli hebben om hun spullen er vandaan te halen. "Ik snap dat mensen dit jammer vinden. Het staat ook leuk", schrijft hij. "Maar hopelijk heeft u er begrip voor dat dit niet zomaar kan."

De buurtbewoners beraden zich over eventuele vervolgstappen. Eén van de betrokken kunstenaars, Ewout Pijpker, spreekt zich op sociale media uit tegen de aanstaande ruiming van de Kunstweide. Hij krijgt de volle steun van Lijnsvelt: "Dit mag niet", oordeelt zij. "Dit is cultuur vernietigen."