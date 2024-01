Geen stroom na dure verhuizing, bedrijven bouwen daarom eigen elektriciteitsnetwerk

Dat geld is hard nodig. Zo'n netwerk is bepaald niet goedkoop en het huidige netwerk is overvol. "Er bleek op de nieuwe locatie in de Boekelermeer door netbeheerder Liander geen nieuwe aansluitingen te kunnen worden gemaakt", legt Jaap verder uit. "We hadden toen al grond gekocht en flinke investeringen gedaan. Ja, dan word je wel even boos."

Geen stroom, geen verhuizing en geen nieuwbouw

Liander laat in een reactie weten dat het inderdaad niet mogelijk is om bedrijven op de Boekelermeer van stroom te kunnen voorzien. NH berichtte hier al eerder over.

En dat is een probleem, ook voor de gemeente Alkmaar. De gemeente ziet de bedrijven het liefst zo snel mogelijk vertrekken vanaf het bedrijventerrein want de gemeente wil daar zo'n 1400 woningen bouwen. Vooral de zware industrie Overdie staal en Sterk Beton Alkmaar moeten snel verhuizen.

