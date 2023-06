1.5 miljard euro aan kosten en 2000 kilometer kabel: zo gaat 'ons' stroomnetwerk op de schop

Netbeheerder Liander, dochteronderneming van Alliander, wil het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland uitbreiden en klaarmaken voor de toekomst. Een flinke klus, met een prijskaartje van meer dan 1,5 miljard euro. Daarmee is dit het grootste aanbestedingstraject van het netwerkbedrijf ooit. In september gaan de werkzaamheden van start.

De energietransitie legt een flinke druk op het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland. De vraag naar stroom groeit volgens Liander sneller dan de uitbreiding van het net. Op sommige plekken is het netwerk zo overvol dat (grote) bedrijven geen nieuwe of extra stroom kunnen krijgen. Bijvoorbeeld in de omgeving van Uitgeest. Hoog tijd om uit te breiden, aldus Alliander.

Wat gaat er gebeuren?

Het project draait om de aanleg van 2.000 km aan kabels en de bouw van 450 nieuwe transformatorhuisjes voor dochteronderneming Liander verdeelt over Noord-Holland. In Noord-Holland, programma Helix NHN genoemd, richt Liander zich op het deel van de provincie dat zich boven het Noordzeekanaal bevindt, met uitzondering van Texel.

In het najaar van 2023 publiceert Alliander nóg een aanbesteding voor twee programma’s, een hiervan zal zich richten op het gebied onder het Noordzeekanaal.

De werkzaamheden zullen in de gehele provincie plaatsvinden om de knelpunten in het netwerk op te lossen. "Waar de capaciteitsknelpunten het grootst zijn, zijn de werkzaamheden uitgebreider", schrijft Heleen Makkinga van Alliander. Op deze kaart is te zien waar de grootste knelpunten liggen.

Waar gaat het geld heen?

Omdat Liander deze berg werk niet alleen kan verzetten, wordt er samengewerkt met in totaal vijf aannemers, waarvan er drie in Noord-Holland zitten. Morgen zullen zij hun handtekening onder het aanbestedingscontract zetten. "In principe wordt de hoeveelheid werk evenredig onder de aannemers verdeeld", aldus Alliander.

Deze ondernemers gaan zich voornamelijk bezighouden met het grondwerk (graven van sleuven) en het aansluiten van elektriciteitskabels.

Wanneer is het klaar?

In september starten de werkzaamheden in Noord-Holland, al zal daar niet gelijk iets van te merken zijn. Samen met de aannemers start Alliander eerst met het ontwerpen van de projecten voordat de schop in de grond gaat. "Zodra we buiten aan de slag gaan zullen we dat van te voren aankondigen", laat Alliander weten.