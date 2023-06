Oplossing overvol stroomnet: "Om de beurt elektriciteit gebruiken geeft ruimte"

We moeten daarom bewuster kijken naar de momenten waarop we stroom nodig hebben en gebruiken. In Flevoland wordt op dit moment al op verschillende plekken proefgedraaid met het ontzien van het elektranet.

Een groep inwoners van Almere Haven werkt samen via een speciale app. In die app kun je je eigen stroomverbruik en je eventuele opwek van energie in de gaten houden, maar je kunt ook zien hoe de rest van de wijk het doet. "Via de app kunnen bijvoorbeeld mensen zonder zonnepanelen stroom gebruiken van mensen met panelen, als die elektriciteit over hebben. Er hoeft dan dus geen andere stroom over de kabels de wijk in", vertelt Luuk Wiehink. Hij is de bedenker van de applicatie Earn-E.

Gebruikers enthousiast

Meerdere gebruikers zijn enthousiast. "Ik ben veel bewuster gaan kijken naar wat ik verbruik en wanneer ik dat doe", vertelt buurtbewoner Kees van Maanen. "Als dit goed gaat, hoeven er misschien geen nieuwe dikke kabels gelegd te worden naar onze wijk." De stroom die buren in Almere Haven van elkaar krijgen is overigens niet gratis. Ze betalen daarvoor het normale tarief, omdat de elektra vooralsnog op de grote hoop gaat. Maar het plaatselijk herverdelen ontlast dus wel de kabels van en naar de wijk.

Ondernemers op bedrijventerrein Nagelerweg in Emmeloord hebben net als de buren in Almere Haven de handen ineengeslagen. Ook zij kijken samen naar hun verbruik en opwekking. Op papier is er op het bedrijventerrein geen ruimte meer voor een extra bedrijf, omdat de onderneming geen aansluiting op het stroomnet meer kan krijgen.

Niet alle machines tegelijk aan

"Als je met zijn allen om zeven uur in de ochtend alle machines tegelijk aanzet, past het inderdaad niet", vertelt een enthousiaste Kees van der Sar. Hij is één van de aanjagers van het project in Emmeloord. "Wij hebben dus bedacht dat we dat niet moeten doen. Eén bedrijf start bijvoorbeeld om zes uur in de ochtend op, en een ander bedrijf een uur later. Als we alle gegevens op elkaar leggen, kunnen we zien waar nog ruimte zit. Ook hoeft niet alles altijd aan te staan. Een koelcel kan in veel gevallen ook in de nacht extra koelen zodat die overdag niet aan hoeft. Dat scheelt behoorlijk."

Van der Sar vindt het jammer dat het ene bedrijf nog geen energie mag verkopen aan een andere bedrijf. Sommige ondernemers hebben de potentie om veel stroom op te wekken, omdat ze grote daken hebben, vol met zonnepanelen. Als die opgewekte stroom dan dichtbij weer gebruikt wordt, zou dat ideaal zijn. "Maar wij zijn er klaar voor als de regels veranderen. We willen ook een grote energie-hub bouwen. Een soort grote accu die het bedrijventerrein kan gebruiken als opslag voor energie", zegt Van der Sar.

Slimmer gebruik maken van energie

Stroomnetbeheerders TenneT en Liander zijn het er samen met gemeenten en bedrijven over eens dat er meer moet worden samengewerkt. Alleen zo kan de drukte op het net worden aangepakt. Ook Flevolands gedeputeerde Jop Fackeldey benadrukt dat: "Wat je eigenlijk wilt, is dat je opwek en verbruik van energie dicht bij elkaar houdt. Dan hoeft het niet het hele land door over de kabels. Ook kun je gebruik maken van grote batterijen of van een waterstoffabriek. Dat zijn allebei manieren om energie uit elektriciteit op te slaan. We moeten daarbij slimmer gebruik gaan maken van de energie, zodat er meer ruimte komt op het net", vindt de gedeputeerde.