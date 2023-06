Stroomnet Uitgeest overvol, bedrijven in de knel

Het stroomnet in Uitgeest barst uit zijn voegen. Netbeheerder Liander zegt dat het elektriciteitsnet nu echt overvol raakt. "De maximale capaciteit is bereikt". En dat zal leiden tot problemen bij ondernemers van onder meer Castricum, Uitgeest, Heemskerk en Zaanstad.

Netbeheerder Liander zegt dat het elektriciteitsnet in de omgeving van Uitgeest zijn maximale capaciteit inmiddels heeft bereikt. De vraag groeit volgens de organisatie sneller dan de uitbreiding van het net.

Verwacht wordt dat steeds meer elektriciteitsstations in de rest van Noord-Holland overbelast raken. "De capaciteit van het net kan namelijk niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid, waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden."

Probleem in heel de provincie

Liander stelt dat het net steeds voller wordt door onder meer het bouwen van huizen en verduurzamen en vergroenen van energie. "Het elektriciteitsstation van Uitgeest bereikt dan ook zijn maximale capaciteit en dat raakt straks ondernemers in delen van Castricum, Uitgeest, Heemskerk en de Zaanstad."

"Dit raakt ondernemers, alles kan dan in de soep lopen"

Mieke Ripken van MKB Nederland ziet de zorgen bij ondernemers toenemen. "Een voorbeeld van een ondernemer die een moderne schone productielocatie heeft geopend, op een duurzame locatie en daar nu geen aansluiting kan krijgen. Dan loopt alles in de soep."

Ondernemers lopen dus vast. Ripken: "Het kabinet wil ook de belasting op gas verhogen. Dat is oneerlijk door het ontbreken van alternatieven. En dan helpt zo'n overvol net ook niet mee."

Bestaande en nieuwe bedrijven geraakt

Zowel bestaande als nieuwe bedrijven in en om Uitgeest kunnen hiervan de dupe worden. Bedrijven die hun aansluiting willen uitbreiden, kunnen last krijgen van de overvolle capaciteit. "Die kunnen niet zomaar een elektriciteitsaansluiting krijgen." Ook nieuwe bedrijven in het gebied krijgen niet zomaar een aansluiting op het net.

Een woordvoerder van gemeente Uitgeest zegt dat ze in gesprek zijn met Liander en lokale ondernemers om er samen uit te komen. "Veel bedrijventerreinen hebben bijvoorbeeld zonnepanelen op daken. We zien zeker toekomst om die opgewekte energie op te slaan op accustations en zo later te kunnen gebruiken als buffer."