Liander investeert meer dan 1 miljard in uitbreiding stroomnetwerk Noord-Holland

Het Noord-Hollandse stroomnetwerk zit muurvast. Netbeheerder Liander kan niet meer aan de grote vraag voldoen en investeert nu 1,3 miljard euro in uitbreiding van het overvolle netwerk. Elektriciteit is het toekomstperspectief in Noord-Holland, maar hoe haalbaar is dat?

Verdeelstation Westwoud in Zwaagdijk-Oost van Liander - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

We gebruiken steeds meer energie: mensen hebben een elektrische fiets of auto, runnen een huishouden zonder gas en meer bedrijven doen duurzame investeringen, waardoor de vraag naar elektriciteit toeneemt. Sommige netbeheerders moeten daarom vaker 'nee' verkopen aan nieuwe grootverbruikers, die vragen om een aansluiting. Ook mag niet elke woning nog worden aangesloten op het gasnet, maar energieneutraal worden omgebouwd. Er zijn inmiddels genoeg sectoren die sinds 2018 voldoen aan een daling in CO2-uitstoot. Stroomaanbieder Alliander gaat nu proberen het vraag en aanbod weer gelijk te trekken.

Het nieuwe 'investeringsplan' zou de oplossing voor het overvolle netwerk zijn: "We gaan de komende tijd uitbreiden in Noord-Holland. We hebben een doorvertaling gemaakt in de provincie en willen duidelijk laten zien waar bestaande stations worden uitgebreid en waar we capaciteit gaan ontwikkelen", reageert Peter Hofland woordvoerder van Alliander. Flinke klus Op dit moment bestaan er in West-Friesland en Amsterdam verschillende knelpunten voor de aanvoer van elektriciteit. Maar waar ligt dat tekort aan stroom dan aan? Dat heeft volgens de woordvoerder onder meer te maken met de verduurzaming, die tegelijk en binnen verschillende sectoren plaatsvindt. "Zo zijn er bedrijven, maar ook consumenten die minder gas gebruiken. Tegelijkertijd groeit de economie, dus ook de vraag naar elektriciteit", vertelt Hofland. "Er moet in korte tijd veel gebeuren, en dat is nog een flinke klus." Tekst gaat verder.

Voor het aanbod van stroom werd vroeger gekeken naar hoe dichtbevolkt een regio of gebied was. Deze maatstaf lijkt nu niet meer van toepassing te zijn: "We zitten op dit moment in een energietransitie en we vragen iets anders van het energienet, dan wat we nu gebruiken. Want nu geldt: hoe minder mensen in het gebied, hoe dunner het kabeltje in de grond", lacht Hofland. "We moeten kabels vervangen, maar ook kijken naar stations en wat deze opleveren. We moeten heel Nederland gaan verbouwen en 'toekomstklaar' maken." Extra vermogen op stations Noord-Holland kent een grote vraag aan elektriciteit, door onder andere de vestiging van de datacenters, de toename van woningbouw en een intensief gebruik van glastuinbouw. Veel projecten zijn gebaseerd op groene stroom en dus moet in deze regio's het stroomnetwerk worden aangepakt. Daarom zal Liander in het noordelijke deel van Noord-Holland 'in nieuwbouw en verzwaringen van diverse elektriciteitsverdeelstations' investeren. Concreet betekent dit dat er in de komende drie jaar extra vermogen op de stations Hoogwoud, Medemblik, Den Helder en Anno Paulowna zal worden gerealiseerd. En in Purmerend wordt gewerkt aan een nieuw station dat naar verwachting in 2024 gebruikt kan worden. In de regio Amsterdam werd al in juni 2021 door Liander bekend gemaakt dat het elektriciteitsnet in een deel van Noord en een deel van het Westelijk Havengebied zijn maximum had bereikt. Met als gevolg dat nieuwe grootverbruikers geen stroom meer konden afnemen.

Quote "De komende tien jaar zullen we werk moeten verrichten, wat we nu in 40 jaar hebben opgebouwd" Peter Hofland - woordvoerder Alliander

Het nieuwe investeringsplan speelt ook in op uitbreidingen van het elektriciteitsnet tot 2035 in de regio Amsterdam. Voor Liander gaat het in het specifiek om 17 nieuwe stations en 11 uitbreidingen van bestaande stations. Op IJburg neemt Liander waarschijnlijk in 2023 een nieuw station in gebruik. Op de stations Nieuwe meer, Bijlmer-Noord, Karperweg en IJpolder neemt de stroomaanbieder de komende drie jaar extra capaciteit in gebruik. 'Plan voor komende 10 jaar' Er moet dus nog veel gebeuren aan het netwerk in de provincie, om aan de 'huidige en toekomstige stroomvraag' te voldoen. "De komende tien jaar zullen we werk moeten verrichten, wat we nu in 40 jaar hebben opgebouwd." Hofland laat weten dat er op dit moment al wordt gewerkt met wachtlijsten, deze gelden niet voor 'gewone consumenten', maar voor 'grotere consumenten, bedrijven'. "In de presentatie van vandaag bespreken we wat we in de komende tien jaar van plan zijn rond het aanpakken van het elektriciteitsnetwerk. De eerste drie jaar zijn heel concreet: wat leveren we deze jaren op, welke stations, plaatsingen etc. De zeven jaar daarna, dus tot 2031, gaan we in op wat we verwachten te bouwen." Om de uitbreiding van het stroomnet mogelijk te maken, wordt er samengewerkt met gemeenten, woningcorporaties, Rijksoverheid en andere provincies. "Eerst werden er steeds kleine stappen gezet, en financieel moest er ook steeds een klein beetje bij. Nu moet er in korte tijd vrij veel gebeuren en hebben we daarom ook aan andere partijen gevraagd om financieel te helpen."