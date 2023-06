Stroom delen met je buren als alternatief voor vol stroomnet

Het huidige stroomnet in West-Friesland zit zo goed als vol. In afwachting op uitbreiding, wordt gezocht naar alternatieven. Zoals op bedrijventerrein WFO in Zwaagdijk-Oost, waar een pilot wordt gestart om de stroom tussen de bedrijven te verdelen.

Het elektriciteitsnet raakt steeds voller - Chris Pennarts - TenneT

Bedrijven op bedrijventerrein WFO in Zwaagdijk-Oost hebben steeds meer stroom nodig en dat levert op piekmomenten problemen op. Omdat netbeheerder Liander de toegenomen vraag naar stroom niet kan bijbenen, slaan bedrijven op het Zwaagdijker bedrijventerrein de handen ineen om het tekort aan transportcapaciteit beter te verdelen. En dus wordt er een pilot gestart om stroom bij de buren te gebruiken. "Het stroomnet heeft moeite om op piekmomenten genoeg stroom te kunnen leveren, terwijl er op andere tijden wellicht capaciteit over is", zegt Frits Meester van het Duurzaam Ondernemersloket. "Het is daarom beter om het verbruik over de dag te verdelen." Met een pilot wil hij laten zien dat een lokale energiecoöperatie, waar bedrijven met elkaar samenwerken, een oplossing kan zijn om het overvolle stroomnet te ontlasten. "We horen steeds vaker dat bedrijven die te veel stroom opwekken, hun opgewekte stroom niet kwijt kunnen op het net. En dat terwijl andere bedrijven op dat moment juist extra stroom nodig hebben, we kunnen elkaar daarin helpen."

Verstopping van het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd, is een groeiend probleem in West-Friesland. Het stroomnet slibt steeds verder dicht en bedrijven moeten jarenlang wachten op een aansluiting. Wie wil verduurzamen of groeien moet op zoek naar alternatieven, terwijl de oplossing dichterbij 'huis' ligt. Maar het uitbreiden van het net gaat niet zomaar. Netbeheerder Liander wordt links en rechts ingehaald door de groeiende economie, woningbouwprojecten en verduurzamingsplannen.