Droomweek Jesper de Jong op Australian Open eindigt tegen wereldtopper

Jesper de Jong heeft in de tweede ronde van de Australian Open in drie sets verloren van Jannik Sinner. De 23-jarige Hoofddorper was niet opgewassen tegen de nummer vier van de wereld en verloor in drie sets: 6-2, 6-2, 6-2. Ondanks de uitschakeling klimt De Jong ruim twintig plaatsen op de wereldranglijst.