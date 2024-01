Loodzware loting Van de Zandschulp op Australian Open, Jesper de Jong nog in de race

Bij de eerste grand slam van het jaar zitten Sinner en Van de Zandschulp in het kwart bij de Australische Alex de Minaur en de Rus Andrej Roeblev. Griekspoor speelt bij winst in de eerste ronde tegen de Fransman Arthur Fils of de Tsjech Jiri Vesely. Holger Rune, de nummer 8 van de wereld, kan in de derde ronde zijn tegenstander zijn.

Jesper de Jong mag nog dromen van deelname aan het hoofdtoernooi van de Australian Open. De 23-jarige Hoofddorper staat in de beslissende derde ronde van het kwalificatietoernooi. De Jong, de nummer 148 van de wereld, versloeg de Braziliaan Felipe Meligeni Alves in twee sets (7-6, 6-1).

Brouwer uitgeschakeld

Voor Gijs Brouwer zit deelname aan de Australian Open er niet in. De Venhuizer verloor gisteren in twee sets van Alex Molcan (6-4, 6-4). Afgelopen jaar debuteerde Brouwer op Wimbledon.

Het hoofdtoernooi start op zondag 14 januari in Melbourne. De finale wordt op 28 januari gespeeld in de Rod Laver Arena.