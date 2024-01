Jesper de Jong beleeft droomweek en heeft "hartstikke veel zin" in partij tegen wereldtopper Jannik Sinner

"Het is de mooiste week uit mijn leven, denk ik." Tennisser Jesper de Jong uit Hoofddorp zweeft in Australië op een roze wolk. Nadat hij via de kwalificaties voor het eerst doordrong tot het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi staat hij in de tweede ronde van de Australian Open. Dinsdagnacht (Nederlandse tijd) treft hij de nummer vier van de wereld Jannik Sinner.

"Dit is heel bijzonder", vertelt de 23-jarige De Jong zijn verhaal in de radio-uitzending van NH Sport. "Het was een hele grote droom om me te kwalificeren. Een ronde winnen, is mooi meegenomen en nu tegen Sinner. Dat is een mooi affiche. Je mag spreken van een droomweek. Dit ga ik koesteren."

Veel reacties

Na zijn overwinning op de Argentijn Pedro Cachin (72e van de wereld) in de eerste ronde heeft De Jong veel reacties gekregen. "Mijn telefoon was ontploft. Het doet me goed wat het losmaakt. Prachtig", aldus de nummer 161 van de ATP-ranking, "Ik heb zware partijen gehad. Het valt niet altijd jouw kant op, maar deze week wel. Ik heb het geluk aan mijn zijde gehad. Dat heb je nodig anders kom je er niet. Dan zie je wat er kan gebeuren."

Na een kort nachtje slapen, heeft De Jong vandaag een uur op Margaret Court getraind. Zo kon hij een beetje wennen aan de omstandigheden, voordat hij de baan op gaat tegen een van de beste tennissers van de wereld van dit moment.