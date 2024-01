Tennisser Jesper de Jong bekroont grandslamdebuut met knappe zege

Een fraaie prestatie van Jesper de Jong. De 23-jarige tennisser heeft de tweede ronde van de Australian Open bereikt. De Hoofddorper maakte zijn debuut op de Australian open en sloeg in vier sets de Argentijn Pedro Cachin (ATP-72) naar huis (4-6, 6-2, 6-3, 6-4).

Jesper de Jong door op Australian Open - Foto: ANP

Met het bereiken van het hoofdtoernooi kwam er voor De Jong een droom uit. In de afgelopen twee jaar strandde de Nederlander drie keer in de laatste kwalificatieronde. De loting in Melbourne viel niet tegen, met de Argentijnse Cachin dichtte de Nederlander zichzelf op voorhand al kansen toe.

Comeback Na het verlies van de eerste set herpakte De Jong zich en beet zich vast in de wedstrijd. In de tweede set werkte hij zelf zijn eigen breakpoints weg en sloeg in twee games van de Zuid-Amerikaan toe. In de derde set liep de Noord-Hollander al snel uit naar een 5-1 voorsprong. De Jong liet de eerste kans om de set uit te serveren nog liggen, maar pakte met 6-3 toch de derde set. In de vierde set maakte De Jong in de derde game de break, die gaf hij vervolgens niet meer uit handen. Tekst loopt door onder de X-post.

