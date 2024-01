IJzersterke comeback levert Griekspoor toch nog plek op in tweede ronde Australian Open

Op karakter heeft Tallon Griekspoor vannacht in Melbourne de tweede ronde van de Australian Open bereikt. Na een 2-0 achterstand in sets richtte de Venneper zich op en versloeg hij de Rus Roma Safioellin alsnog in vijf sets: 2-6, 3-6, 7-6, 6-4 en 7-5.

Griekspoor leek na ruim een uur af te stevenen op een kansloze nederlaag. Hij had op baan 7 weinig in te brengen tegen het agressieve baselinespel van de taaie Rus en mopperde flink, met name over het publiek dat volgens hem voor veel te veel afleiding zorgde. Sinds dit jaar mogen de fans na iedere game plaatsnemen op de tribune, normaliter mag dat alleen tijdens de kantwissels.

Rus lang weg

Bij een 4-4 stand in de derde set overleefde de 27-jarige Griekspoor een breakpoint en sloeg hij in de tiebreak toe. In de vierde set liep hij uit naar 5-1, maar pas bij 5-4 haalde hij de set binnen. Safioellin, de nummer 36 van de wereld, was vervolgens lang verdwenen van de baan en dat leidde tot klachten van Griekspoor, die de wedstrijd wilde hervatten.

In de vijfde set had Griekspoor het fysiek zwaar en hij moest meermaals op adem komen bij de boarding. Eenmaal vroeg hij zelfs zijn coaches langs de baan of ze hem tijdens de game een flesje water wilden aangooien.

Acht breakpoints

Safioellin, de mondiale nummer 36, krikte in de beslissende set zijn niveau weer op. De Rus verlaagde zijn foutenlast en er ontstond een boeiend gevecht. Griekspoor werkte in de vijfde set maar liefst acht breakpoints weg, veelal met gewaagd tennis en een aantal risicovolle tweede services. Op 5-5 volgde een break en sleepte hij na bijna vier uur tennis de partij binnen.

Griekspoor: ""Ik speelde twee dramatische sets, maar ik ben blij hoe ik het duel heb omgedraaid. Fysiek had ik het wel redelijk zwaar, we speelden op een baan die volle bak in de zon lag en het was 33 graden Celsius. Op het einde had ik onder meer kramp in mijn lies. Maar op karakter en op mentale weerbaarheid heb ik toch gewonnen."

Eerste zege

Voor Griekspoor is het pas de eerste zege van het seizoen. Hij begon dit jaar met twee nederlagen op de United Cup en meldde zich vervolgens af voor het toernooi van Adelaide, om zich goed voor te bereiden op de Australian Open. Vorig jaar haalde Griekspoor de derde ronde op het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Hij verloor toen van de Griek Stefanos Tsitsipas.

Donderdag speelt Griekspoor in de tweede ronde van de Australian Open tegen Arthur Fils. Vorig jaar was de Fransman in de US Open na een slopende partij te sterk voor Griekspoor. Fils is op dit moment de nummer 34 van de wereld, Griekspoor is de nummer 31 op de ATP-ranking.

Onverwachte breuk met trainer

Na de vannacht gewonnen partij vertelde Griekspoor dat hij zijn fysieke trainer Bas van Bentum uit zijn begeleidingsteam heeft gezet. Opmerkelijk, omdat het team bij de United Cup In Sydney net aan het seizoen was begonnen. "Bas kwam in Sydney, na de nederlaag tegen Borna Coric, naar me toe en vertelde me dat het voor hem te intens was en dat hij het niet meer zag zitten. Hij wilde naar huis. Ik zei hem dat hij dan ook niet meer terug hoefde te komen", aldus Griekspoor.

"Ik vind dat hij niet eerlijk is geweest, er speelde kennelijk al meer. Dan is het voor mij redelijk simpel en hard. Ik heb mensen nodig die voor me door het vuur gaan. Doordat ik mijn fysieke trainer eruit heb gegooid was het een heel intense voorbereiding."