Hoofddorper De Jong plaatst zich in Australië voor het eerst voor grandslamtoernooi

De Jong was in drie sets te sterk voor zijn de Argentijn Camilo Ugo Carabelli, zijn concurrent. In de 3 uur en 21 minuten durende wedstrijd miste de Hoofddorper een wedstrijdpunt in de beslissende tiebreak. Het tweede matchpoint was wel raak. Ze eindigden met de stand 7-6 (7-3), 3-6, 7-6 (10-7).

In de tweede set verloor De Jong bij een 3-4-stand zijn eigen servicegame, waardoor Ugo Carabelli er met deze set vandoor ging. Dit maakte De Jong in de derde en allesbeslissende set goed. Hij won bij een 6-7-achterstand in de tiebreak vier punten op rij en maakte het af met een sterke service.

Emotioneel

Na zijn winst ging de Hoofddorper geëmotioneerd op de baan liggen. Daarna stond hij op, rende langs de baan en viel zijn begeleiding in de armen.

