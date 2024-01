Rijk past vliegherrie-regels aan om studentencampus in Amstelveen mogelijk te maken

Het Rijk gaat de regels rond vliegherrie bij Schiphol aanpassen om een studentencampus in het Amstelveense Kronenburg mogelijk te maken. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het braakliggende gebied in Kronenburg waar de studentenwoningen moeten komen - Foto: ANP

Den Haag en Amstelveen hebben in december afgesproken dat ze een plan opstellen voor de ontwikkeling van circa 438 woningen in het gebied. Ook grondeigenaren worden aan tafel uitgenodigd voor het opstellen van de eerste fase van een plan dat uiteindelijk de openbare ruimte in Kronenburg een impuls moet geven.

Lees ook Amstelland Tóch studenten welkom op Kronenburg? Rijk zet deur studentencomplex op kier

Maar omdat Kronenburg pal onder een van Schiphols aanvliegroutes ligt, mogen woningbouwprojecten daar officieel maximaal 25 woningen tellen. Omdat het beoogde aantal studentenwoningen die limiet ver overschrijdt, moet het Luchtvaartindelingsbesluit (Lib) worden aangepast. "Het Rijk is bereid om voor deze specifieke ontwikkeling een wijzigingsprocedure voor het LIB op te starten om het clusteren van meer dan 25 wooneenheden voor een bouwplan mogelijk te maken", schrijft De Jonge aan de Kamer. De wijziging heeft betrekking op LIB4-gebieden, zo blijkt uit de brief. Dat zijn gebieden rondom Schiphol, veelal in het verlengde van start- en landingsbanen, waar vanwege (te verwachten) geluidhinder maximaal 25 woningen per nieuwbouwproject mogen worden gebouwd. Wat het nieuwe maximum wordt, is nog niet duidelijk.

Gebied rondom Schiphol is opgedeeld in LIB1-, LIB2-, LIB3-, LIB4- en LIB5-gebied. In LIB1-gebied (pal tegen landingsbaan aan) en LIB2-gebied (er iets verder vandaan) mogen - uitzonderingen daargelaten - vanwege gevaar en geluidhinder geen woningen staan. In LIB3- en LIB4-gebied, waaronder Kronenburg, gelden beperkingen voor bijvoorbeeld woningbouw.