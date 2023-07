Strijd nog niet gestreden: D66 wil alsnog met kamer in debat over campus Kronenburg

De landelijke D66-fractie schaart zich achter het Amstelveense college in de ambitie om alsnog een studentencampus op een stuk braakliggend terrein in Kronenburg te realiseren. De partij wil na het zomerreces in debat over het besluit van demissionair ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), die gisteren een definitieve streep door de campus zetten.

Reden om het licht definitief op rood te zetten voor de bouw van 2.500 studentenkamers en 2.000 tijdelijke woningen is de nabijheid van Schiphol. Hoewel tijdelijke bewoning (maximaal een half jaar) onder de rook van Schiphol wel mag, is het onverantwoord om studenten jarenlang in de vliegherrie te laten wonen, meent het kabinet.

Daarmee laat het kabinet zien dat het 'koppig' is, meent D66-kamerlid Faissal Boulakjar. Ze zou te weinig oog hebben voor de woningnood, die met de ontwikkeling van de campus een flinke klap kan worden toegebracht. Hij is 'boos en teleurgesteld', zo laat hij in een tweet weten. "Ik zet de strijd door, na het reces debat, Kamervragen in de maak."