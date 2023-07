Schiphol boven woningnood: definitief geen nieuwe studentencampus in Amstelveen

De hoop om een campus met 2500 studentenwoningen op een braakliggend stuk grond in het Amstelveense Kronenburg te bouwen, is vervlogen. De Raad van State besloot eerder al dat er vanwege vliegtuigherrie geen studenten in het gebied mogen wonen, maar demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge beloofde er een jaar geleden nog eens naar te kijken .

Nijpend tekort

De Amstelveense wethouder van ruimtelijke ordening Floor Gordon laat weten dat de gemeente en eigenaren van het gebied teleurgesteld zijn in over de uitkomst. De gemeente zet zich samen met onder andere studentenhuisvester DUWO al jaren in voor de realisatie van studentenwoningen in het gebied.

"Daarmee dragen we bij aan de oplossing van het nijpende tekort aan studentenwoningen en willen we de levendigheid terugbrengen in het gebied", zegt Gordon. "Het verzoek om een advies gaf ons hoop op een doorbraak in dit langlopende dossier.”

Tekst gaat verder onder Tweet.