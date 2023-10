Tóch studenten welkom op Kronenburg? Rijk zet deur studentencomplex op kier

Het leek een gesloten boek, maar het Rijk wil tóch gaan kijken of er studentenwoningen in de Amstelveense wijk Kronenburg gebouwd kunnen worden. De Raad van State zette vanwege vliegtuigherrie een streep door het plan en ook bemoeienis van demissionair minister van Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge haalde niets uit. Toch nodigt De Jonge de gemeente nu weer uit voor een gesprek.

Dat staat in een brief die De Jonge eind vorige maand naar het Amstelveense college van B&W stuurde. Demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers staat achter de inhoud ervan.

"Wij onderschrijven beiden dat er een oplossing moet komen voor de huidige impasse", schrijven de ministers in de brief. "Ook wordt onderkend dat de leefbaarheid in dit gebied moet worden versterkt en dat woningbouw daarbij een belangrijke rol kan spelen."

De ministers geven dus aan tot een oplossing te willen komen. Dat is opvallend, omdat zij in juli nog zeiden niks te zien in de oplossingen die topambtenaar Hans van der Vlist na bestudering van het dossier in opdracht van het Rijk aandroeg. Nu blijkt dat de ministers toch wel iets zien in een variatie op één van de door Van der Vlist geschetste scenario's.