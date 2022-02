Studenten willen wonen in Kronenburg: 'We horen de feestjes harder dan de vliegtuigen'

In de stromende regen lieten tientallen studenten vandaag weten het belachelijk te vinden dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de bouw van 2500 studentenwoningen in de wijk Kronenburg in Amstelveen tegenhoudt. Volgens het ministerie is er teveel vliegtuigherrie in dit gebied. "Het is absurd, want hier op Uilenstede wonen al 3500 studenten en dat is 100 meter verderop", zegt student Joep van Dijk van Studentenbond SRVU.