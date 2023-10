D66 wil vaart zetten achter grootschalige studentencampus Kronenburg

De landelijke D66-fractie heeft de Tweede Kamer vandaag in een motie gevraagd om zo snel mogelijk groen licht te geven om 2.500 studentenwoningen te bouwen in het Amstelveense Kronenburg. Dat woningbouwproject is stilgelegd, omdat het gebied door herrie van overvliegende vliegtuigen ongeschikt zou zijn voor woningbouw.

Foto: Faissal Boulakjar - @FBoulakjar

D66-kamerlid Faissal Boulakjar noemt het project Kronenburg tijdens het woondebat vandaag 'de olifant in de kamer'. Hij denkt dat het project waar zijn Amstelveense collega wethouder Floor Gordon al jaren voor vecht cruciaal is bij het vinden van een oplossing voor de studentenwoningnood in de regio Amsterdam. Daarom vraagt hij de Tweede Kamer om de strenge geluidsnormen rondom Schiphol opzij te schuiven en in te zetten op geluidsadaptief wonen. Op die manier moet de hinder van vliegtuigherrie voor toekomstige bewoners worden beperkt. Wat Boulakjar betreft kan de bouw op die manier ook doorgaan als Schiphol in de toekomst niet krimpt. Iets waarvan D66 overigens wél voorstander is.

"Die valse tegenstelling tussen vliegtuigen of woningen is er wat mij betreft niet" D66-kamerlid Faissal Boulakjar