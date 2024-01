Miljoenen euro's nodig om brandweer in Noord-Holland Noord overeind te houden

De brandweer in Noord-Holland-Noord heeft miljoenen euro's nodig om de paraatheid weer op orde te krijgen. De brandweerzorg 'piept en kraakt' volgens commandant Krishna Taneja zo hevig dat meer dan de helft van de korpsen problemen ondervindt om overdag uit te kunnen rukken. De korpsleiding heeft bijna zes miljoen euro nodig om dat op te kunnen lossen.

Brandweerlieden uit Hoorn worden opgepiept tijdens storm Poly (5 juli 2023) - Foto: NH/Michiel Baas

Regionaal brandweercommandant Taneja is helder. Van de 52 korpsen in het noorden van de provincie staat de helft onder zware druk: "Zij zijn niet in staat om de bezetting te garanderen, met name in de kustgebieden ter hoogte van Alkmaar zien we dit probleem", zegt hij. Om dat op te lossen moet er volgens de veiligheidregio een flexibel inzetbaar team komen van betaalde brandweerlieden. Ook wordt gewerkt aan het werven van meer vrijwilligers. Bovendien moeten er meer opleidingen komen om te moderniseren. Het blussen van bijvoorbeeld elektrische auto's of het bestrijden van natuurbranden heeft daarbij prioriteit. En dus zijn het drukke dagen voor de brandweerleiding, die langs alle 16 gemeenten moet om het plan uit te leggen. De zes miljoen die nodig is om de brandweerzorg op orde te krijgen moet immers uit hun portemonnee komen. Afgelopen week werd als eerste Medemblik aangedaan; daar werd volgens de veiligheidsregio hoopgevend gereageerd. Met neus op feiten gedrukt Taneja geeft aan dat de 'paraatheid' van de diverse korpsen één van de belangrijkste aandachtspunten is: "Met het oog op de vergrijzing een broodnodige stap", stelt hij. Binnen nu en tien jaar gaat bijna 40 procent van de 1.200 vrijwilligers tellende brandweerkorps met pensioen. Vorig jaar zomer werd al duidelijk dat de bezetting overdag ’piept en kraakt’, benadrukt Taneja. Bij een felle woningbrand in Onderdijk werden meerdere blusgroepen opgepiept, in een poging om voldoende bemanning en blusmaterieel op tijd bij de brand te krijgen. Én in Oosterend op Texel, waar in een schuur een grote brand woedde, moesten óók blusgroepen van het vasteland opgeroepen worden. Hoewel beide branden uiteindelijk geblust konden worden, zagen zij zich wel genoodzaakt om in te grijpen. Werken aan een oplossing En dus wordt er aan een oplossing gewerkt. Zo moeten de ‘strategische posten’ in Hoorn, Den Helder en Alkmaar extra bemenst worden met beroepskrachten die 24/7 kunnen uitrijden. "Zij zijn inzetbaar voor het hele werkgebied en fungeren als het ware als een vangnet. Daarbij willen we onderbezetting op de posten opvangen met een flexpool bestaande uit vijf brandweerlieden."

Succesvolle wervingscampagne In september 2022 begon de brandweerleiding een wervingscampagne bij zes posten in West-Friesland die nieuwe aanwas nodig hadden. Gewapend met flyers, posters en open oefenavonden werden ’buitenstaanders’ warm gemaakt voor het vak. Daardoor zijn 12 personen met de brandweeropleiding gestart. "Er zijn goede resultaten geboekt", blikt Kees Jong terug, teamcommandant van West-Friesland. "De posten in Abbekerk en Obdam zijn uit de gevarenzone, dus daar zijn we heel blij mee." Ook in de Noordkop sloeg de campagne aan. Maar liefst zeventien kandidaten lieten blijken wel oren te hebben naar een functie als vrijwillige brandweerman. De regio rondom Alkmaar is later dit jaar aan de beurt. Al wordt wel even aangestipt dat de campagne niet eenmalig is, verzekert burgemeester Jan de Boer van Den Helder. "We zijn van plan om dit vaker te gaan doen."

Brandweer moderniseren Andere ’aandachtspunten’ zijn volgens regionaal commandant Krishna Taneja het moderniseren van de brandweer en het vakbekwaam houden van vrijwilligers. Zo is de vrijwillige brandweer volgens hem onvoldoende voorbereid op ’grote risico's’ als natuurbranden, parkeergarages en hoogbouw. "We werken met veel vrijwilligers die dat soort incidenten óók weinig meemaken en er daardoor dus weinig ervaring mee hebben." Als voorbeeld noemt hij de brand in een Alkmaarse ondergrondse parkeergarage waar onder meer een elektrische auto in brand stond. "De enorme hitte en rook bemoeilijkte de blusoperatie. Op het gebied van vakbekwaamheid lopen we achter de feiten aan. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, en daar moeten wij ons op voorbereiden", benadrukt hij. "Zodat het werk veilig blijft voor ons personeel." Alles bij elkaar zullen de 16 gemeenten in de Kop van Noord-Holland naar verwachting flink de portemonnee moeten trekken. De komende jaren moet er maar liefst 5,7 miljoen euro voor het hele werkgebied bij.