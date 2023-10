Texelse hooischuur verwoest door grote brand, brandweer heeft handen vol aan vlammen

Een grote uitslaande brand heeft vannacht een hooischuur in Oosterend op Texel deels verwoest. Het naastgelegen woonhuis bleef gespaard, er raakte ook niemand gewond.

In de schuur lagen hooibalen opgeslagen, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NH. "Er was veel water nodig om deze te blussen." Hierom werd flink uitgepakt door de hulpdiensten. Zo kwam er ondersteuning in de vorm van brandweerwagens van het vasteland naar Texel.

Van de schuur bleef weinig over: deze stortte deels in door de brand en werd deels door een kraan gesloopt, zodat de brandweer het vuur beter te lijf kon gaan.

Huis ongedeerd

Niemand is gewond geraakt en het vuur is niet overgeslagen naar het woonhuis vlak naast de brandende schuur. De bewoners konden weer terug naar hun woning toen de brand geblust was.

Deze was rond 3.45 uur onder controle, de laatste wagens vertrokken rond 7.00 uur van het terrein. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.