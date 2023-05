Blijdschap bij de brandweer: blusploegen Ursem en Slootdorp blijven toch bestaan

Het plan om de vrijwillige brandweerposten in Ursem en Slootdorp in 2025 te sluiten, is definitief van de baan. De kazernes in beide dorpen blijven bestaan. En dat zorgt voor opgeluchte gezichten: "Er is eindelijk duidelijkheid, we zijn opgelucht en blij", zegt Arjen Bil, postcommandant van Slootdorp.

Hoewel het nieuws al even in de lucht hing, is ook in Ursem opgelucht gereageerd op het verlossende antwoord. "Een uur geleden kreeg ik het officieel te horen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De stemming binnen het korps is een heel stuk verbeterd", lacht postcommandant Larry Krul. "Ook voor onze bewoners is het fijn dat de kazerne blijft bestaan."

Burgemeester Monique Bonsen van Koggenland was degene die de brandweervrijwilligers in Ursem het goede nieuws al onder voorbehoud mocht brengen. Met een groot stuk taart werd er geproost op de toekomst. "Ik ben ontzettend blij dat de kazerne behouden blijft. De brandweervrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor een veilige gemeente. Hun inzet en steun is onmisbaar", zegt ze.

Commandant Krul heeft wel aangegeven dat hij zijn taak als commandant per 1 juli neerlegt. Na 15 jaar houdt hij het voor gezien. "Ik blijf nog wel betrokken als brandweerman. Maar het is nu tijd voor een volgende generatie om Ursem te behoeden voor de brand", zegt hij. Sinds vorig jaar is het korps zes vrijwilligers en een nieuwe tankautospuit rijker. "Er gaat een frisse wind door het korps. We hebben sinds kort een chauffeur en bevelvoerder in opleiding. We gaan gewoon door met waar we gisteren gebleven waren."

Nieuw onderkomen

Ook in Slootdorp mogen de slingers niet ontbreken. Het korps, dat momenteel 13 brandweervrijwilligers telt, kreeg vanmiddag bezoek van teamcommandant Mostapha Nazih (Noordkop). "De stemming is fantastisch. Er is eindelijk duidelijkheid, we zijn opgelucht en blij", aldus postcommandant Arjen Bil. Met de blik op de toekomst gericht, hoopt hij op nieuwe aanwas. "We kunnen weer stappen maken, ook met het oog op een nieuw onderkomen en tankautospuit."

Het besluit markeert het einde van een roerige periode bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, toen het vorig jaar een bom in brandweerland liet afgaan. De blusgroepen van Ursem en Slootdorp moesten, in het kader van reorganisatie, op termijn sluiten, 13 andere groepen zouden enkele handelingen niet meer mogen uitvoeren.