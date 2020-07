Brandweerman Karel was als eerste in de Singelgarage: "Je zag geen hand voor ogen"

ALKMAAR - Brandweerman Karel was vanmorgen als een van de eersten bij de hevige garagebrand in de Singelgarage. Gewapend met een warmtebril daalde hij af naar de tweede verdieping van de garage waar hij een situatie aantrof die hij nooit eerder meemaakte.

Als Karel (niet zijn echte naam, deze is bekend bij de redactie) vanmorgen vroeg de garage in gaat, weet hij niet wat hij aan zal treffen. "Je weet op dat moment nog niks. En eenmaal in de garage zie je letterlijk geen hand voor ogen. Het was git- en gitzwart. Pas toen we anderhalf meter van de auto afstonden, zagen we dat 'ie in de brand stond."

Het bleek om een elektrische auto te gaan die vlam heeft gevat. Het blussen hiervan is moeilijk. "Een elektrische auto blus je niet zomaar even. Die moet je eigenlijk in een dompelbad leggen. Iets wat op verdieping -2 van een parkeergarage niet kan. Toen we aankwamen stond de auto al zodanig in de brand dat we hem hebben laten uitbranden. Voor het blussen van elektrische auto's is geen richtlijn. Je moet altijd kijken naar hoe de situatie is."

Zo'n veertig meter van de eerste brandende auto blijkt nog een auto in de brand te staan. Karel overlegt met zijn collega's hoe ze het beste te werk kunnen gaan. "Gelukkig heeft deze parkeergarage vijf ingangen. Je kan dan gaan ventileren zodat je wat ziet. Maar we moeten elkaar ook goed in de gaten houden."

Hans en Grietje

Doordat het zicht van Karel en zijn collega's zo slecht is, bedenken ze een truc om terug te komen. "Er lag ontzettend veel roet op de vloer. Aan de hand van onze voetstappen konden we onze weg weer terug vinden. Een beetje zoals Hans en Grietje dus", grapt hij.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) laat weten dat de ontwikkelingen van laden en parkeren van elektrische auto's in ondergrondse parkeergarages zo nieuw zijn, dat nog niet alle risico's bekend zijn. En dat terwijl er sinds begin dit jaar al zo'n 100.000 elektrische voertuigen op de weg zijn.

Wel wordt er door het IFV geadviseerd laadpalen zo dicht mogelijk bij de in- en uitgang van een parkeergarage te plaatsen. Daarnaast zijn er richtlijnen gemaakt hoe de brandweer het beste op kan treden als een elektrische auto in de brand staat.

Schade

Over het exacte aantal auto's dat door brand beschadigd is, bestaat nog onduidelijkheid. Volgend de Gemeente Alkmaar gaat het om 160 auto's, terwijl de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord spreekt over tientallen auto's.

Als Karel een snelle rekensom maakt, komt hij uit op ongeveer zestig auto's die op de tweede verdieping van de garage stonden. "Niet elke auto is even erg beschadigd als de andere. Maar het was er wel erg warm."