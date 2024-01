Topjaar voor jubilerende Zuiderzeemuseum: bezoekersrecord tijdens Zuiderzeelicht

Met zo'n 280.000 bezoekers heeft het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een topjaar achter de rug. Het museum dat het 75-jarig bestaan vierde zit daarmee weer op het niveau voor corona. Evenement Zuiderzeelicht trok zelfs een recordaantal mensen.

Foto: NH Media

De teller stopte op 279.895 bezoekers. Niets dan blije gezichten dus bij het museum. "Met name in het zonnige en droge voorseizoen hebben we rond de 30 procent meer bezoekers ontvangen dan in 2019 en ook 2022", aldus directeur Stephan Warnik. Storm, regen en hoogwater hielpen niet mee Wat niet hielp was een deels natte zomervakantie. En op 5 juli moest het museum vanwege een code rood door storm Poly de deuren sluiten. De beste bezochte dag tijdens het seizoen was op 28 oktober. Toen kwamen 5.195 bezoekers naar het Zuiderzeemseum, vooral vanwege het verlichte 'Avond in het Buitenmuseum'. En alhoewel de vele regen het Pietendorp nog dwars zat, bleek dat niet het geval tijdens Zuiderzeelicht. Het evenement, waarbij met projecties op de gevels de legende over het waterveulen van Volendam werd verteld, trok een recordaantal van 20.476 bezoekers. En dat ondanks hoogwater, en stormen Pia en Henk. Waardoor ook twee avonden afgelast moesten worden.

Ondertussen zijn ze bij het museum alweer druk met 2024. Het buitenmuseum opent 29 maart de deuren weer. En op 17 februari opent de tentoonstelling 'Waterwijs' over het watergebruik van vroeger en nu. 2024 in teken van watergebruik vroeger en nu "Drinkwaterbedrijven waarschuwen voor een toenemende kans op waterschaarste door de groeiende vraag, vervuiling en klimaatverandering. Daarom vragen we, samen met onze partners Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en PWN, aandacht voor dit thema", legt de museumdirecteur uit. Waar nu altijd schoon drinkwater uit kraan stroomt, was dat vroeger wel anders voor de bewoners rond de Zuiderzee. Schoon water was schaars en dus werd er zuinig mee omgegaan. In de tentoonstelling wordt getoond wat we van toen kunnen leren over het omgaan met ons drinkwater.