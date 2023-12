Zuiderzeemuseum decor voor lichtspektakel over legende uit Volendam

Voor de vijfde keer organiseert het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen het lichtevenement ' Zuiderzeelicht '. Tijdens de kerstperiode wil het museum met dit lichtspektakel het verhaal van de legende 'het waterveulen van Volendam' vertellen. "We hebben inmiddels al meer dan 10 duizend kaarten verkocht", vertelt Paulien van Tillo van het museum enthousiast.

"De basis van Zuiderzeelicht is altijd een legende rondom de Zuiderzee. En ieder jaar kiezen we een ander dorp of stad die centraal staat." Dit keer neemt het verhaal de bezoeker mee naar de oorsprong van Volendam. "Vroeger was het een klein boerendorp, terwijl het nu één van de bekendste vissersdorpen is", licht Van Tillo toe.