75 jaar Zuiderzeemuseum: maar Enkhuizen als locatie was niet vanzelfsprekend

Het Zuiderzeemuseum bestaat 75 jaar. Reden genoeg voor een feestje in Enkhuizen. Al leert een terugblik dat er nog voor de start van het museum in 1948 meer kapers op de kust waren. Zo hebben onder meer Amsterdam, Harderwijk, Volendam, Muiden en Hoorn ook wel oren om het Zuiderzeemuseum binnen te halen.

Volgens Hendriks heeft het twee redenen. "In Enkhuizen bleef er een weids uitzicht op het water. Dat was door dreigende inpoldering op andere plekken niet zo. En daarnaast was er een bruidsschat van de Enkhuizer bevolking."

Al even daarvoor ontstaat de gedachte hoe deze Zuiderzeecultuur in een museum gevat moet worden. Enkhuizen heeft grote interesse om daarmee aan de slag te gaan, maar blijkt daarin niet de enige. Toch valt uiteindelijk vlak na de oorlog wel de keuze op de historische havenstad.

Het begint allemaal met de komst van de Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland in 1932, waardoor de Zuiderzee in het IJsselmeer verandert. Met grote gevolgen voor de omgeving. "Mensen die aan de Zuiderzeekust woonden, waren vissers of bedrijven die voor de visserij leverden. Die raakten werkloos en moesten hun leven opnieuw inrichten", vertelt Kees Hendriks, hoofd Collectie en Informatie bij het Zuiderzeemuseum

Begin jaren '50 van de vorige eeuw worden er in het Peperhuis, omgedoopt tot het Binnenmuseum, de eerste tentoonstellingen gehouden. Met meubilair, schilderijen, klederdracht en spullen die te maken hebben met de visserij.

Toch duurt het nog meer dan dertig jaar voordat ook het buitenmuseum wordt geopend. In 1983 om precies te zijn. "Het duurde lang voordat er een plan was, waarvan iedereen overtuigd was. En de andere uitdaging was geld. Want voor het overbrengen van 140 gebouwen die hier nu staan, heb je veel geld nodig. En dat ontbrak lange tijd. Pas in de jaren '60 was er een goed plan en ook geld beschikbaar", aldus Hendriks.

Steen voor steen herbouwd

Een plan waarbij een Zuiderzee-dorp wordt nagebouwd op basis van kadastergegevens uit 1832. Het begint met de bouw van de kapel (zie onderstaande foto). "Die werd in Den Oever en Wieringen afgebroken en steen voor steen nagebouwd in het museum." In de jaren erna komen er steeds meer panden bij. "Op een gegeven moment werden hele gevels naar het museum vervoerd met de vrachtwagen. Maar ook hele gebouwen, zoals het houten kaaspakhuis uit Landsmeer. Die werden per schip hier naartoe gebracht."

