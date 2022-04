Feestelijke opening Zuiderzeemuseum met presentator Klaas van Kruistum

Des te groter is de blijdschap dat het buitenmuseum weer zonder restricties open kan. Het binnenmuseum was al langer te bezoeken. Het zijn tv-presentator Klaas van Kruistum (Zapplive en Klaas Kan Alles) en kinderambassadeurs van het museum die de officiële opening mochten verrichten. Bekijk hier de foto's van de opening en de nieuwe kinderwerkstraat. Tekst gaat onder de foto's verder.

Kinderwerkstraat nieuw

Bovendien mochten ze alvast aan de slag in de nieuwe interactieve kinderwerkstraat Lekker Werken. Want kinderen die rond 1900 opgroeiden in de vissersplaatsen in het Zuiderzeegebied, moesten werkzaamheden verrichten om hun steentje bij te dragen.

In de kinderwerkstraat kunnen kinderen de waston laten draaien, garnalen pellen en boter maken in de karnton. En uiteraard geldt wie het hardste werkt of het snelste is, die wint.

Met een pasje wordt bijgehouden hoeveel je werkt. Het museum houdt bij hoeveel er in totaal wordt gewerkt en zet dat om in een donatie voor de stichting Kartini, dat zich inzet kansarme kinderen in en rond de stad Malang op het Indonesische eiland Java.