Zuiderzeemuseum schrapt winterprogrammering en komt met alternatief evenement

ENKHUIZEN - Grote evenementen als de Avondopenstelling, Pietendorp en Zuiderzeelicht gaan deze winter niet door in het Zuiderzeemuseum. In plaats daarvan komt het museum met een nieuw winterevenement.

"Wij vinden het echt heel spijtig dat het niet door kan gaan. Omdat we in de zomer altijd starten met de voorbereidingen, zijn we genoodzaakt de evenementen nu al te annuleren", legt Willeke Otten, woordvoerder van het Zuiderzeemuseum uit.

Volgens Stephan Warnik, directeur van het Zuiderzeemuseum, zou het museum niet de kwaliteit kunnen leveren die ze nastreven bij dit soort grote evenementen. “Wij willen graag de winterse traditie voor onze bezoekers in stand houden en daarom hebben wij voor de donkere dagen een nieuw concept bedacht. Daarbij wordt rekening gehouden met een geschikte vorm, die voldoet aan de dan geldende maatregelen tegen het coronavirus, waaronder de anderhalve meter afstand.”

Nieuw evenement

Bij de avondopenstellingen komt altijd veel publiek op af. Otten: "We kunnen dan de anderhalvemetermaatregel moeilijk waarborgen. Dat is ook het geval bij Zuiderzeelicht waarbij bezoekers een vaste looproute wandelen van drie kwartier."

Het nieuwe winterevenement dat eraan komt, heeft geen vaste route. Bezoekers kunnen op tientallen plekken objecten bekijken, luisteren naar verhalen en naar binnen kijken in de huisjes. Otten: "We zijn hard bezig met de verdere invulling ervan. Daar zal snel meer duidelijk over worden."