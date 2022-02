Ruim 800.000 euro voor Zuiderzeemuseum

Directeur Stephan Warnik is blij met het hoge bedrag op de cheque die zij ontvingen. "We hebben onlangs het contract met deze partner voor vijf jaar kunnen verlengen. Daarmee zijn we de aankomende jaren verzekerd van een fijne, betrouwbare partner die ons sinds 2007 financieel ondersteunt en ons helpt het museum in volle glorie te laten stralen. Zulke partners koesteren we", aldus de museumdirecteur.

Het Zuiderzeemuseum ontvangt ieder jaar een half miljoen euro vanuit de VriendenLoterij, met daarbovenop een bedrag dat wordt uitgekeerd aan de hand van het aantal loten dat verkocht is. In het afgelopen jaar heeft het museum dus een extra bedrag gegenereerd van meer dan 300.000 euro.

