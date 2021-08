Hart onder de riem voor ouderen: Zuiderzeemuseum stuurt ansichtkaarten

Ouderen konden voorheen dankzij Stichting Museum Plus Bus naar een museum. Dit is een stichting die ouderen kosteloos vervoert naar musea, maar vanwege de corona-ontwikkelingen is dit niet meer mogelijk voor hen en missen de ouderen het museumuitje.

Om deze groep toch een hart onder de riem te steken bedachten beide organisaties de ansichtkaartenactie. "Het is een mooi initiatief", vertelt Stephan Warnik, directeur Zuiderzeemuseum. "Voor de vele thuisblijvers in deze vakantieperiode bieden we hiermee een warm gebaar in de strijd tegen eenzaamheid."