Zuiderzeemuseum gaat samenwerken met KNMI en wordt nieuwe neerslagmeter

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is vanaf vandaag een officiële partner geworden van het KNMI. Het museum laat met trots weten dat zij de nieuwe neerslagmeter van Enkhuizen zijn. "Het is een eer deze taak op ons te nemen", zegt René van Saaze, hoofd beveiliging van het museum.

Zuiderzeemuseum wordt nieuwe neerslagwaarnemer KNMI - Maureen Bot

In Enkhuizen wordt sinds 3 maart 1880 gemeten hoeveel neerslag er is gevallen. De afgelopen jaren werd deze taak uitgevoerd door Leo Stavenuiter, maar omdat hij verhuist moest het KNMI op zoek naar een nieuwe partner. Het Zuiderzeemuseum stelde zich kandidaat voor de metingen, waarna het besluit snel was genomen. Het Zuiderzeemuseum geeft aan dat zij de metingen graag een vervolg willen geven om de meetreeks in stand te houden, gezien de grote historische en klimatologische waarde die de metingen de afgelopen jaren hebben gehad. Neerslagwaarneming "Het is daarbij een mooie bijkomstigheid dat het jaar 1880, dat we nu kenmerken als de start van het Zuiderzeegebied, overeenkomst met de start van de neerslagwaarneming in Enkhuizen", vertelt Van Saaze. De hoeveelheid neerslag die er valt kan per kleine afstand grote verschillen opleveren. Om deze verdeling nauwkeurig in kaart te brengen maakt het KNMI gebruik van 330 regenwaarnemers. Zij sturen elke dag een meting door. Deze gegevens worden door klimaatwetenschappers gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast controleren ze de buienradar, en worden de resultaten van grondwaterstanden en gewasverdamping gebruikt voor onderzoek naar klimaatverandering.