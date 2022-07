Zuiderzeemuseum restaureert unieke maquette van oud-vrijwilliger: "Is een meesterstuk"

Het moet het pronkstuk worden van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen: een maquette van het museum met een afmeting van 17,5 vierkante meter. In 1983 gemaakt door een oud-vrijwilliger, en momenteel wordt die gerestaureerd in een loods in Hoogwoud. Naar verwachting begin volgend jaar - op de 75e verjaardag van het museum - kan de maquette tentoongesteld worden.

De maquette lag maar dan 20 jaar te verstoffen in het depot, maar begin volgend jaar zal het pronkstuk weer terug te zien zijn in het Zuiderzeemuseum - NH Nieuws

Vorig jaar december werd door het museum een crowdfundactie opgezet. Daarmee hoopten ze voldoende geld op te halen, om zo de maquette te restaureren en de 75ste verjaardag van het museum op unieke wijze te vieren. "Binnen twee weken haalden we al ons streefbedrag op van 20.000 euro", lacht Bianca van Putten van het Zuiderzeemuseum. Vanwege het daverende succes besloot het museum de actie te verlengen en werd er uiteindelijk een bedrag opgehaald van maar liefst 30.000 euro. "Met dat extra geld is het mogelijk gemaakt om de maquette te verlevendigen. Zo gaat de molen bijvoorbeeld draaien en zullen de kalkovens gaan roken", concludeert Van Putten.

De maquette heeft een oppervlakte van 17,5 vierkante meter - Tom de Vos

Oud-vrijwilliger Het buitenmuseum werd in 1983 geopend en rond die tijd is vrijwilliger Sijfert Smit aan de slag gegaan met het maken van de maquette. "Smit heeft er 10 jaar over gedaan om op basis van alle pandjes die in het buitenmuseum staan, de maquette te maken", legt Van Putten uit.

Quote Ik durf wel te zeggen dat dit een meesterstuk is. Ik heb nog nooit zoiets gezien" Lisette van Baars, Houtrestaurateur

Houtrestaurateur Lisette van Baars, zit al meer dan 24 jaar in het vak en is diep onder de indruk van de maquette. "Ik durf wel te zeggen dat dit een meesterstuk is. Ik heb nog nooit zoiets gezien." De restaurateur heeft dan ook diep respect voor de maker en oud-vrijwilliger van het museum. "Ik zou het hem niet nadoen en dat terwijl ik best handig ben", lacht Van Baars. "Dit is echt heel bijzonder." Het pronkstuk wordt eind maart/begin april verwacht in het Zuiderzeemuseum. Sommige gelukkigen die in december gedoneerd hebben, zijn straks zelf terug te vinden in de maquette. "Dat was inderdaad een onderdeel van onze crowdfundactie", legt Van Putten uit. "Vanaf een bepaald bedrag werd er een miniatuur gemaakt van de donateur." In totaal komen er ongeveer zo'n 50 miniaturen van donateurs terecht in de maquette.