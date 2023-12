Bijna 19.000 bezoekers voor Pietendorp in Enkhuizen: "Veel positieve reacties gehad"

Het Zuiderzeemueum in Enkhuizen is de afgelopen twee weekenden het decor geweest van het Pietendorp. De kou en regen mochten de pret niet drukken, en dat is ook te merken in het bezoekersaantal. In totaal trok het Pietendorp 18.997 bezoekers naar Enkhuizen, en het leverde veel positieve reacties op.

Het bezoekersaantal ligt net iets lager dan in 2022, toen ruim 20.000 mensen de weg naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen wisten te vinden. Dit was na de coronapandemie voor het eerst dat de deuren van het Pietendorp geopend konden worden.

Het museum is, ondanks een lager bezoekersaantal dan vorig jaar, blij met de afgelopen editie. "Het was weer een mooie editie met een aantal nieuwe activiteiten waar we trots op zijn", zegt Willeke Otten van het Zuiderzeemuseum. "Zoals een speciale poppenkastvoorstelling over Sinterklaas en een silent disco."

"Ook de samenwerking met het RSG is dit jaar weer goed verlopen", gaat woordvoerder Otten verder. "De leerlingen hebben een aantal nieuwe pietenactiviteiten ontwikkeld die goed in de smaak vielen. Zo waren er PostNL-Pieten, safaripieten en spelletjespieten."

Positieve reacties op prikkelarme ochtend

Nieuw dit jaar was de prikkelarme ochtend, op zaterdag 25 november. Tijdens deze ochtend is de muziek uitgezet, en benaderden de Pieten alle bezoekers op een rustige manier. Dit om alle kinderen die snel overprikkeld raken een mogelijkheid te geven naar het Pietendorp te komen. Ongeveer 300 mensen hebben deze prikkelarme ochtend in het Zuiderzeemuseum bezocht.

"Er waren dit tijdslot minder tickets beschikbaar", zegt Otten. "Ook was een speciale chillplek ingericht om even uit de drukte te stappen en tot rust te komen. De reacties hierop waren heel positief."

Zo bracht Anna een bezoek aan het Pietendorp in Enkhuizen met haar 5-jarige dochter. "We hebben zó genoten", vertelt Anna. "Mijn dochter heeft 1,5 uur gestraald, rende alle kanten op en knuffelde Piet op eigen initiatief. Wat een feestje! Hopelijk is het er volgend jaar weer."