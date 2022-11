Ruim 20.000 bezoekers voor Pietendorp in Enkhuizen: "Iedereen had er weer zin in"

Het Pietendorp in Enkhuizen heeft de afgelopen twee weekenden een recordaantal van 20.000 bezoekers getrokken. Daarmee was de editie van dit jaar volledig uitverkocht. "We merkten al snel dat er veel animo was", vertelt Willeke Otten van het Zuiderzeemuseum. "De kaarten waren in de voorverkoop al uitverkocht."

De laatste keer dat Pietendorp gehouden werd voor deze editie was in 2019. Toen trok het museum in Enkhuizen ruim 18.000 bezoekers . Daarna moesten de deuren van het Pietendorp vanwege corona twee jaar lang gesloten blijven.

"Wat Pietendorp zo mooi maakt zijn die blije gezichtjes van de kinderen, die bij het verlaten van Pietendorp aangeven dat het de mooiste dag van hun leven is", vertelt Paulien van Tillo, hoofd publiekszaken van het Zuiderzeemuseum. "En daar doen we het met z'n allen voor! Ik ben apetrots op zo'n mooi en divers team aan medewerkers, vrijwilligers en de RSG scholieren waarmee we samen zo'n groots en succesvol evenement neerzetten."

Ruim 150 pieten waren in het Pietendorp aanwezig om de kinderen te vermaken. Nieuw dit jaar was de voorstelling over het paard van Sinterklaas. Daarnaast bracht poppenspeler Egon Adel zijn Pietenpoppenkast naar het Zuiderzeemuseum. Ook zijn de pepernotenbakkerij, het pietenoefendak en het paard Ozosnel net als andere jaren drukbezocht.

Toen het museum tijdens de pandemie deels geopend kon worden werd gebruikt gemaakt van tijdsloten, waarop bezoekers naar binnen konden gaan. Ook tijdens het Pietendorp is hier gebruik van gemaakt. "We hebben toen geleerd dat het voor de doorstroming van bezoekers goed is om op deze manier in het museum te komen", licht woordvoerder Willeke Otten toe. "Je krijgt hierdoor geen grote rijen bij de kassa. In het buitenmuseum hebben we een groot terrein, dus daar verspreidt het aantal bezoekers zich makkelijk."

Ook qua parkeren zijn er geen moeilijkheden geweest, aldus Willeke. Bezoekers konden hun auto's op het Enkhuizerzand parkeren, of bij de parkeerplekken bij het station. De veerboten vertrekken in deze periode vanaf daar, in plaats van de ingang vlakbij de dijk naar Lelystad. "Dit doen we al heel wat jaren. Tot nu toe heb ik daar geen klachten over gehoord", zegt Willeke.

RSG en WEA

Sinds 2017 werkt het Pietendorp in Enkhuizen samen met de middelbare school RSG en de Westfriese Event Academy. De leerlingen van de school kregen voorafgaand en tijdens het evenement de kans om een maatschappelijke stage te lopen. Daarnaast werden zij door de Academy getraind en begeleid om dieverse pieten in het Zuiderzeemuseum te spelen.

Vanuit de Westfriese Event Academy vertelt Ron Offermans dat ze heel enthousiast zijn over de samenwerking. "Het project stimuleert en helpt jongeren te ontwikkelen, door ze de kans te geven om buiten de schoolmuren in contact te komen met de samenleving", zegt Offermans. "Dat gaat veel verder dan een pietenrol spelen. Vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren zijn een rode draad, en dat zien we volop terug!"