Zuiderzeemuseum onthult gerestaureerde maquette: "Mijn vader zou trots zijn geweest"

Gerestaureerd en al is de historische maquette van het Enkhuizer Zuiderzeemuseum onthuld. Een unieke houten versie van het museum, dat 20 jaar lang verstopt lag in depot. Dankzij crowdfunding kon het werk van vrijwilligers Dirk Ent en zijn opvolger Sijfert Smit worden opgeknapt en tentoongesteld op de 75e verjaardag van het Zuiderzeemuseum.

"Mijn vader was toen al gepensioneerd. Hij is jarenlang timmerman en aannemer geweest. Op ambachtelijke wijze moest hij een weergave maken van een dorp dat nooit heeft bestaan. Een samenraapsel van panden met invloeden van de Zuiderzee", vertelt zoon Martin Ent (76), zelf ook jarenlang werkzaam geweest voor het museum.

Smit werkt tien jaar lang aan de maquette die in 1997 wordt onthuld. Uiteindelijk verdwijnt het werk naar het depot en uit het zicht. En dat moest veranderen vonden ze bij het museum in aanloop naar het 75-jarig bestaan. Tekst gaat verder onder de foto

Dirk Ent start met het kerkje van Wieringen, maar moet door ziekte al snel stoppen met zijn werk. "Hij had zo graag meer tijd aan de maquette willen werken. Ik zei dan tegen hem: 'alle componisten hebben een onvoltooide symfonie. Deze is de jouwe.' Gelukkig kon hij nog een paar weken samenwerken met zijn opvolger Sijfert Smit om zijn kennis over te dragen." Nog hetzelfde jaar overlijdt Dirk Ent.

Crowdfunding

Binnen twee weken was het streefbedrag van 30.000 euro voor de restauratie via crowdfunding al binnen. De teller stopt op bijna 46.000 euro. De 293 gevers zijn als miniatuur terug te vinden in de maquette. Naast alle gulle donaties van zowel particulieren als bedrijven uit de regio hebben ook de Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum en de Jacob van Wagtendonk Stichting bijgedragen aan de maquette.

Martin Ent is enthousiast over het eindresultaat. "Ik vind het een geweldige restauratie. Dit is het laatste werkstuk van mijn vader geweest. Het is zeer waardevol voor mijn broer en zus en mijzelf."

Ook nabestaanden van Sijfert Smit - hij overleed vorig jaar - zijn ontroerd. "Ik kan mij nog herinneren, dat mijn vader altijd met heel veel plezier aan deze maquette heeft gewerkt. Wat zou hij enorm trots en verrast zijn geweest met deze restauratie. Hij is nu als eerbetoon in miniatuur in de maquette geplaatst. Hoe mooi is dat", vertelt dochter Sylvia Smit.

Blikvanger

De maquette moet een blikvanger worden in het vernieuwde entreepaviljoen. "Veel bezoekers die aankwamen, wisten niet waar ze naartoe gingen; dat hun bezoek met een boottocht begon. Ook denken veel mensen dat het buitenmuseum een bestaand dorp is waar een muur omheen is gezet. Met de maquette kunnen we nu het verhaal vertellen van de bouw van het museum; dat alle panden uit verschillende plaatsen rondom de voormalige Zuiderzee op bijzondere manieren hierheen zijn verplaatst."



Bekijk hieronder de reportage die we vorig jaar maakten over de restauratie van de maquette.