Opening jubileumjaar Zuiderzeemuseum: 'Op naar de volgende 75 jaar!'

De lente is begonnen en dat betekent dat het Zuiderzeemuseum haar deuren weer opent. Voor het museum uit Enkhuizen is het een speciaal jaar, want ze bestaan 75 jaar. De formele opening door Gunay Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vond vanmiddag plaats.

Met muzikale omlijsting van Muziekvereniging Juliana uit Marken werd met het doorknippen van een grote witte strik de aftrap gegeven van het feestjaar. "Het is eervol om dit te mogen doen voor deze mensen die trots zijn, enthousiast zijn, over hun cultuur, de cultuur van de Zuiderzee", vertelt Uslu aan WEEFF.

De straten en bruggen in het museum zijn versierd en drie traditionele volksfeesten komen in het buitenmuseum tot leven: Koningsdag op Marken, het Bloemencorso van Vollenhove en de West-Friese Lutjebroeker kermis.

Verbinding met actualiteit Projectleider Hanneke Hofman is verantwoordelijk voor alles wat met feest te maken heeft binnen het Zuiderzeemuseum. En na 75 jaar is dan ook de vraag hoe het Zuiderzeemuseum blijft vernieuwen. Hanneke: "We zijn een historisch museum, maar proberen altijd de verbinding te zoeken met de actualiteit", stelt Hofman. Zo willen ze na dit jubileumjaar zich gaan richten op het thema duurzaamheid.

Feestelijke opening De opening voor publiek zal aankomende zaterdag plaatsvinden. Het programma start om 14:00 uur in het Entreepaviljoen. Om half drie begint de speciale rondleiding langs de 'Feest presentaties'. Afsluitend zal in het museumrestaurant feest gevierd worden. Daarbij zijn meer dan 15 burgemeesters van de voormalige Zuiderzeegemeenten aanwezig.