Tientallen burgemeesters vieren 75 jaar Zuiderzeemuseum: "Hebben een gezamenlijke band"

Tientallen burgemeesters en wethouders kwamen vandaag naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen om het 75-jarig bestaan te vieren. Het museum had afgelopen donderdag al een officiële opening, maar opende nu ook zijn deuren voor publiek.

Om het 75-jarig bestaan te vieren, brachten de burgemeesters van gemeentes die grenzen aan de Zuiderzee elk een eigen lekkernij mee, die typisch is voor hun streek.

"Wij hebben een Spakenburgs hart meegenomen", vertelt wethouder Peter van Asselt. "Dat wordt nog heel veel gebruikt door de bevolking als er een geboorte of een verjaardag is, dan wordt er een naam opgezet. En eigenlijk is dit ook een verjaardag, de 75ste van het Zuiderzeemuseum."

"Wij hebben een stukje suikerbol meegenomen, een stukje cultuur uit te dragen naar de andere kant van het water", zegt Rembout van Iddekinge, wethouder van gemeente Sudwest-Fryslan.

"Goed gevoel"

"Veel mensen die gewoond hebben aan de Zuiderzee hebben een gezamenlijke band door de geschiedenis die ze delen. Zij hebben heel veel met deze plek en daardoor een gezamenlijke band, daar gaat het ook vooral om vandaag. Dat geeft een heel goed gevoel", vertelt Marian van Kampen, voorzitter van het Zuiderzeemuseum. "En als je jarig bent dan nodig je je vrienden uit en dit zijn de vrienden van het museum."