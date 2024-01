Noordoostenwind positief voor waterstand IJsselmeer en Markermeer: "Gaat goede kant op"

Na de recordpiek op het Markermeer van gister, zo'n 44 centimeter boven NAP (Normaal Amsterdamse Peil), lijkt de waterstand op het meer heel voorzichtig de goede kant op te gaan. Maar niet voordat er nog een piek aankomt bij het IJsselmeer.

"Op de Rijn is een piek geweest, dat water stroomt via de IJssel richting het IJsselmeer", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit aan NH. De noordoostenwind die nu waait, zorgt er mede voor dat dat water naar het IJsselmeer wordt gevoerd. "Het water wordt daardoor opgestuwd op het IJsselmeer, dat hebben we de afgelopen dagen ook gezien."

Gunstige wind

Die noordoostenwind blijkt positief nieuws voor de wateroverlast. "Wat nu op het IJsselmeer binnenkomt kunnen we door de gunstige wind nu gelijk wegspuien. De verwachting is dat de waterstand op het IJsselmeer daardoor afneemt, waardoor we óók op het Markermeer kunnen spuien. Dat kan namelijk alleen als de waterstand op het IJsselmeer lager is dan op het Markermeer."

Dat dit niet eerder is gebeurd heeft volgens Rijkswaterstaat te maken met 'allerlei dingen'. "Tot aan het weekend stond het water in het IJsselmeer niet lager. En we kunnen niet zomaar alles openzetten, dat heeft onder andere te maken met de wind."

Goede kant op

Het gemiddelde waterpeil bij het Markermeer is nu 34 centimeter boven NAP, vertelt de woordvoerder. Dat is een stuk lager dan afgelopen weekend. Hoe de waterstand zich de komende dagen gaat ontwikkelen blijft gissen.

"Het is lastig om te voorspellen hoe snel het water gaat. We weten dat op de Rijn een piek komt, maar het is niet duidelijk wanneer dat water op het IJsselmeer is. De invloed van de wind kunnen we nog niet voorspellen, maar er komt geen regen aan, dus dat is wel positief. Het gaat de goede kant op."

Gevaarlijk schaatsen

Rijkswaterstaat laat weten dat de lagere temperaturen weinig invloed hebben op de waterstand. In een eerder gesprek met NH waarschuwt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dat schaatsen op natuurijs waar gemalen wordt gevaarlijk kan zijn.

Het water stroomt daar namelijk hard onder het ijs door waardoor een behoorlijke stroming ontstaat. Ook kan er lucht tussen het water en de ijslaag komen door dalende waterstanden, waardoor het ijs sneller kan breken.