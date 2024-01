Waterpeil Markermeer bereikt recordhoogte, maandag nieuw piek verwacht

Het waterpeil in het Markermeer staat op recordhoogte. Vanmorgen werd er bij Edam 45 centimeter boven NAP gemeten en door de straffe noordoosten wind werd het water de kades opgeblazen. Rijkswaterstaat verwacht maandagmiddag rond 12.00 uur weer een nieuwe hoogwaterpiek en dit kan nog tot in de avond, mogelijk tot dinsdag aanhouden.

Binnenhaven Monnickendam - Foto: NH Media

Maandagmiddag trekt de wind weer aan en worden min of meer dezelfde condities verwacht als zondagochtend. Rijkswaterstaat kan weer water uit het Markermeer spuien op het IJsselmeer, maar onduidelijk is hoe lang dat kan. Er komt een hoogwatergolf over de IJssel aan, die uiteindelijk in het IJsselmeer terechtkomt. Als daardoor het peil van het IJsselmeer weer stijgt, is spuien vanuit het Markermeer weer afgelopen. Er wordt op dit moment ook gespuid via de spuisluis van de Oranjesluizen in Amsterdam. Wateroverlast Het hoge water leidde tot veel wateroverlast in onder meer Volendam, Hoorn en op Marken. Ook in Monnickendam werd vandaag de hoogste piek gemeten, waardoor de zorgen bij Monnickendammers groeien. "Hopelijk houden de zandzakken het allemaal tegen", zegt een omwonende.

Maandag rond 12.00 uur nieuwe hoogwaterpiek verwacht - NH Nieuws

In de gemeente Waterland wordt door de gemeente langs de kades controles uitgevoerd. Op Marken worden de gehele dag inspecties uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Deze inspecties zullen gedurende de rest van de dag plaatsvinden vanwege aanhoudende noordoostenwind. Momenteel is de binnenhaven in Monnickendam afgesloten en niet bereikbaar. Kelders Hotel Spaander ondergelopen In Volendam ondervinden ze ook veel overlast van het water. Door de harde wind is het water over een dijkje bij recreatiegebied Slobbeland geslagen. De brandweer helpt daar met pompen. De brandweer heeft ook de kelder van het beroemde kunstenaarshotel leeggepompt en er zijn zandzakken neergezet.

Hotel Spaander bedreigd door het hoge water uit Markermeer - Foto: Inter Visual Studio

Hoogwater heeft ook in West-Friesland opnieuw voor problemen gezorgd. In Enkhuizen klotste water over de dijken en op het Visserseiland in Hoorn kwam het water dit keer wel door de zandzakken heen. Dam Het water kwam nog niet tot aan de gevels, maar sommige bewoners hebben extra maatregelen getroffen. Zo bouwde Marco Colette een dam in zijn garage. Een pomp staat klaar om het water weg te krijgen, mocht het zover komen.

Opnieuw overlast hoogwater in West-Friesland - NH Nieuws