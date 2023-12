Knallen maar: dit mag wel (en niet) de lucht in tijdens oud en nieuw

Ten eerste zijn de soorten vuurwerk die door consumenten afgestoken mag worden flink aan banden gelegd. Vuurwerk is opgedeeld in verschillende categorieën, waarbij F1 (sterretjes en knalerwtjes) en F2 (compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes) door consumenten afgestoken mogen worden.

Alles wat onder F3 valt, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan vuurpijlen, knalvuurwerk als rotjes, knalstrengen zoals Chinese matten en Romeinse kaarsen, mag sinds vorig jaar niet meer door zomaar iedereen worden afgestoken.

'Vuurwerkprofessionals'

Volgens het Rijk mag vuurwerk uit de categorie F3 namelijk alleen nog door 'vuurwerkprofessionals' afgestoken worden. Dat zijn mensen die daar een opleiding voor gedaan hebben, voldoen aan de eisen voor een vergunning, en die vergunning ook daadwerkelijk hebben aangevraagd.

Maar de begrenzing op de soorten vuurwerk die afgestoken mogen worden is niet de enige manier waarop vuurwerk aan banden gelegd wordt. Zoals altijd mag het slechts drie dagen per jaar verkocht worden, en mag vuurwerk alleen met oud en nieuw tussen 18.00 uur en 2.00 uur afgestoken worden.

Geregeld per gemeente

Veel gemeenten hebben naast die landelijke regels ook nog lokale richtlijnen. Die worden dan opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. In veel gemeenten worden bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones ingesteld in de buurt van ziekenhuizen, plekken waar dieren verblijven, opvangplekken voor vluchtelingen en verzorgingstehuizen.

In Zaanstad hebben ze er daarnaast voor gekozen om bijvoorbeeld ook het gebied rondom de Zaanse Schans vuurwerkvrij te maken. In Hoofddorp kiezen ze ervoor om ook in het gebied rondom het ziekenhuis en kinderboerderijen vuurwerk te verbieden. In Uithoorn is dan weer helemaal geen vuurwerkvrije zone.