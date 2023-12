Vuurwerkvrije zones: Haarlemmermeer plaatst borden, Amstelveen hoopt op gezond verstand

Wie het nieuwe jaar wil inluiden met siervuurwerk, moet goed opletten. Om overlast of schade bij dieren, kwetsbare inwoners en kwetsbare gebouwen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn er ook deze jaarwisseling vuurwerkvrije zones in Haarlemmermeer, Amstelveen en Aalsmeer. In Uithoorn zijn deze er niet.

Foto: Adobe Stock

Gemeente Haarlemmermeer telt tien vuurwerkvrije zones, waaronder bij Kinderboerderij Dierenvreugd in Nieuw-Vennep, Zorgboerderij de Hoeve in Badhoevedorp en Molen de Slokop in Spaarndam. In Hoofddorp geldt het verbod bij het Spaarne Gasthuis, Kinderboerderij Boerenzwaluw, Korenmolen de Eersteling en de scholen De Octopus, Tabita, De Wilgen, Klippeholm en Versterhavet. Alert Maar let op: waar gemeente Haarlemmermeer borden neerzet bij vuurwerkvrije zones, moeten Amstelveners en Aalsmeerders zelf alert zijn. Dit is voor de dorpelingen makkelijker dan voor de stedelingen. In Aalsmeer is namelijk alleen in het centrum rondom Korenmolen de Leeuw een verbod. In Amstelveen zijn een stuk meer vuurwerkvrije zones. Om schade te voorkomen, mogen Amstelveners bij parken en schoolpleinen geen vuurwerk afsteken. Ook is er een verbod bij plekken waar dieren en kwetsbare mensen overlast kunnen ervaren, zoals kinderboerderijen, dierenasielen, maneges, bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.

"Ik kan je uit eigen ervaring vertellen: die vuurwerkvrije zones werken niet" Willeke da Silva uit Amstelveen

"Ik kan je uit eigen ervaring vertellen: die vuurwerkvrije zones werken niet", vertelt Willeke da Silva, medewerkster van Brentano Amstelveen, de overkoepelende organisatie van verschillende verzorgingstehuizen. "Mensen herkennen niet dat het een vuurwerkvrije zone is of het maakt hen simpelweg niet uit." Dat gemeente Amstelveen geen borden plaatst om de vuurwerkvrije zones duidelijk aan te geven, noemt ze dan ook 'jammer', zeker voor ouderen met een oorlogstrauma die niet goed tegen vuurwerk kunnen.

Er geldt een landelijk verbod op het afsteken van verschillende soorten vuurwerk, zoals op knalvuurwerk, babypijlen en Romeinse kaarsen. Minder zwaar vuurwerk mag alleen afgestoken worden op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 02.00 uur 's nachts.

Door de selectieve lijst van vuurwerkvrije zones in Haarlemmermeer zijn er relatief gezien minder gebieden in Haarlemmermeer vuurwerkvrij dan in Amstelveen. Zo vallen alleen scholen uit Hoofddorp onder de vuurwerkvrije zones. "In oktober en november hebben we bij inwoners en instellingen gevraagd waar ze vuurwerkvrije zones willen", vertelt Petra Faber, woordvoerder van gemeente Haarlemmermeer. "Andere instellingen en scholen hebben zich niet aangemeld." Oogje in het zeil Deze scholen blijken andere manieren te hebben om overlast te voorkomen. Zo stuurt basisschool De LinQ in Nieuw-Vennep in samenwerking met de gemeente een brief naar omwonenden. "We vragen de buurt om een oogje in het zeil te houden", vertelt directrice Karin Koets. Hetzelfde deden zij vorig jaar.