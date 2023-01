Vuurwerkschade Haarlemmermeer minstens 60.000 euro: "Het is een recordbedrag"

Tijdens de jaarwisseling is voor in ieder geval 60.000 euro aan vuurwerkschade aangericht in Haarlemmermeer. Het is een recordbedrag en kan nog hoger uitvallen als de komende dagen meer schade wordt ontdekt. Dat laat de gemeente via Twitter weten.

"In bijna alle gevallen gaat het om schade aan bakken bedoeld voor hondenpoep of afval", schrijft de gemeente. De wethouder laat weten ontstemd te zijn over de 60.000 euro aan schade: "Zij zal hier de komende periode via sociale media blijk van geven", aldus een woordvoerder van betrokken wethouder Marjolein Steffens.

'Kleine incidenten'

Op het eerste oog verliep de jaarwisseling in Haarlemmermeer rustig. Wel werd een jongen van 11 jaar oud aangereden toen hij vuurwerk wilde afsteken op straat. "Daarnaast waren er twee autobranden, een aantal vernielingen van bushokjes en een geldautomaat in Badhoevedorp en Nieuw-Vennep", liet de gemeente op nieuwjaarsdag weten.

Inflatie

De schade kost de gemeente dus tienduizenden euro's. Opvallend is dat de gemeente niet kan zeggen dat er ook daadwerkelijk meer schade is dan vorig jaar, toen de schade uitkwam op 55.000 euro. De verhoging van de kosten zou volgens de gemeente ook door inflatie kunnen komen.

Inwoners van verschillende dorpen lieten begin dit jaar weten hoe zij de jaarwisseling hebben ervaren, grote incidenten bleven uit: "Het was hier in Hoofddorp 15.00 uur tot 2.30 uur niet te geloven hoeveel illegaal vuurwerk er is afgestoken. Dat was echt niet normaal (..) er zaten bommen bij die de ramen deden trillen", schrijft iemand in de Facebookgroep 'Nieuws uit Haarlemmermeer'. Een ander schrijft: "Ondergrondse afvalbak en een hondenpoepbak opgeblazen."