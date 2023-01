Zo luidden Amstelland en Haarlemmermeer 2023 in

De redactie Amstelland, Haarlemmermeer & Schiphol wenst iedereen een gelukkig en gezond 2023. Ook in onze regio's is het jaar feestelijk ingeluid, en lijken zich op een brand in een schoolgebouw na geen grote incidenten te hebben voorgedaan.

Dat vuurwerkliefhebbers er zin in hadden, bleek al ruim voor twaalven. Rond het moment dat was bekendgemaakt dat er voor recordbedrag van 110 miljoen euro vuurwerk was gekocht, ging het ook in Amstelveen en Hoofddorp en omgeving al goed los. Al vroeg op de avond ging het eerste siervuurwerk de lucht in.

Vanuit ons huis was het uitzicht op het #vuurwerk vannacht fantastisch. Van Abcoude naar Vinkeveen, Mijdrecht, Uithoorn Aalsmeer naar Amstelveen was een prachtig schouwspel zichtbaar.

Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend, wel is duidelijk dat vuurwerk op verschillende plekken voor schade heeft gezorgd. Zo brak er na middennacht brand uit in basisschool de Vuurvogel aan de Arthur van Schendellaan, waarin ook peuterspeelzaal Vuurvliegjes Solidoe is gevestigd. Daarmee was het voor het tweede jaar op rij raak: vorig jaar brandde het verderop gelegen buurtcentrum De Scheg gedeeltelijk uit.

Weer brand op oudjaarsnacht in Uithoornse wijk, nu in peuterspeelzaal

Verder moest de brandweer in actie komen voor enkele containerbrandjes in Amstelveen en een brand in Kudelstaart, melden lokale nieuwsbronnen. De brand in Kudelstaart begon in een heg, maar dreigde over te slaan naar de aangrenzende woning. Buurtbewoners zouden het vuur al voor aankomst van de brandweer hebben gedoofd.

Ook in Haarlemmermeer was het over het algemeen rustig, al worden her en der incidenten gemeld. Zo twittert een Hoofddorper dat zijn minibieb vannacht is opgeblazen.

