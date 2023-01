Schooldirecteur geschrokken na explosie basisschool in Amsterdam: "Schade is enorm"

Een explosie zorgde vannacht voor een ravage bij basisschool De Vijf Sterren in Amsterdam-Noord. Op een filmpje dat AT5 kreeg toegestuurd is het moment te zien dat het explosief wordt aangestoken, waarna een gigantische knal volgt. Ook in basisschool De Ark in Buitenveldert ontstond vannacht brand. Dat gebeurde nadat er een brandende kliko naar binnen was gegooid.

Op het filmpje is te zien hoe twee jongeren bij de school staan terwijl ze iets aansteken. Als ze dat gedaan hebben rennen ze weg, samen met nog wat anderen. En dan volgt die enorme knal, die ervoor zorgt dat meerdere ramen en deuren uit de gevel worden geblazen. Ook komen er direct grote steekvlammen uit de school. Reactie schooldirecteur "Als zoiets gebeurt, krijgt je automatisch een bericht van de alarmcentrale", zegt Thea Michel, de directeur van De Vijf Sterren, tegen AT5. "Ik ben er vervolgens meteen heengegaan en ik schrok me kapot. Je kan zo al wel zien dat de schade enorm is." Michel gaat morgen aangifte doen, de politie start een onderzoek naar de brandstichting. Inmiddels zijn alle plekken waar de ramen en deuren eruit werden geblazen dichtgetimmerd. Op straat ligt nog veel glas.

De brand ontstond aan de achterkant van de school. Een lokaal raakte daarbij erg beschadigd. Ook een hal bij een zijdeur raakte beschadigd door de brand. De hoofdhal en andere lokalen en ruimtes in de school liepen geen schade op. Onduidelijk is nog of de school na de kerstvakantie, eventueel gedeeltelijk, weer open kan.



Omdat het vakantie is, zijn er geen persoonlijke spullen verloren gegaan bij de brand, zegt Michel. "Voor de vakantie nemen kinderen en leerkrachten al dat soort spullen mee naar huis. Dus ook alle plakwerkjes enzo. Dat is een goede troost. Het is natuurlijk vreselijk, maar het is natuurlijk nog erger als er persoonlijke spullen van de kinderen verloren gaan." De ravage vannacht:

Buitenveldert Rond 01.40 uur ontstond er ook brand in basisschool De Ark in Buitenveldert. De brandweer trof later een kliko aan, die vermoedelijk al brandend door een raam naar binnen is gegooid. Vooral de gymzaal is beschadigd. Het duurde ongeveer een uur voordat het de brandweer lukte om de brand te blussen.

