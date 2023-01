Weer brand op oudjaarsnacht in Uithoornse wijk, nu in orthopedagogisch centrum

Opnieuw brak rond de jaarwisseling brand uit in een pand aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn. Dit jaar is een zojuist gerenoveerd pand van medisch orthopedagogisch centrum 't Kabouterhuis getroffen. Waarschijnlijk door zwaar vuurwerk. Vorig jaar brandde buurtcentrum 't Buurtnest even verderop deels af. "Het is hier wel vaker onrustig in de wijk" zegt een buurtbewoner.