Buurthuis in Uithoorn in lichterlaaie

Bij buurthuis 't Buurtnest in Uithoorn is vanavond een grote brand uitgebroken.

Inter Visual Studio

De brandweer waarschuwt omwonenden de ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Op foto's is te zien dat de vlammen metershoog uit het dak slaan. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Volgens een aanwezige fotograaf waren er kort voordat de brand uitbrak nog mensen aanwezig in het pand, maar is er niemand gewond geraakt. Tekst gaat door onder de video

Brand in Uithoorn - KG Bakker

De straat is afgesloten zodat de brandweer de ruimte heeft om het vuur te bestrijden. Twee jaar geleden was het rond oud en nieuw erg onrustig in Uithoorn. Hulpdiensten werden toen bekogeld met vuurwerk en vandalen lieten een spoor van vernieling achter.